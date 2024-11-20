الخليج اليوم .. مندوب البحرين بالأمم المتحدة يطالب بتمثيل عربي دائم في المجلس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جدد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، مطالبته بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسع مستقبلي للمجلس.

وخلال إلقائه كلمة المجموعة العربية في الاجتماع الأول للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، أكد الرويعي رؤية المجموعة وموقفها الثابت من أن "الهدف الرئيسي والأشمل لعملية إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته هو ضمان أن تكون كافة المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل عادل ومتناسب في عضوية المجلس، وأهمية تركيز عملية الإصلاح على رفع الظلم الواقع على الدول النامية، وخاصة الدول العربية والدول الأفريقية غير الممثلة على الإطلاق بفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن".

وجدد مطالبة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية "بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسع مستقبلي للمجلس، وأن عدالة التمثيل تتطلب تمثيلًا عربيًا متناسبًا في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع".

وأوضح الرويعي أن "مطالب المجموعة العربية تستند إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية، وعدد الدول العربية في عضوية الأمم المتحدة، فضلًا عن أن جانبًا كبيرًا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية، وهو ما يستدعي تمثيلًا عربيًا عادلًا ومتناسبًا في المجلس الموسع".

ورأى أن "الأحداث الجارية في المنطقة العربية في الوقت الراهن، خاصةً ما يشهده قطاع غزة منذ أكثر من عام من عدوان إسرائيلي وتوسعه إلى لبنان واعتداءاته المتكررة على سوريا، لدليل واضح على الأهمية القصوى لإصلاح مجلس الأمن وضمان التمثيل العربي الدائم فيه، لما للقرارات التي يتخذها المجلس من تأثير على أمن وسلام المنطقة العربية".

وأكد "أهمية مسألة التمثيل العابر للأقاليم بالنسبة للمجموعة العربية، حيث إنه ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعة الأفريقية أو مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، ويأتي هذا من منطلق أن كل إقليم له خصوصياته التي يستحق أن يُبرزها في مجلس الأمن الموسع".