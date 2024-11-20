شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 540 ألف شخص فروا من لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، بأن 540 ألف شخص غادروا لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية علي لبنان، وعبروا الحدود إلى سوريا، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ، وأشار تقرير الأمم المتحدة أيضا إلى نحو 35 ألف لبناني وصلوا إلى العراق.

ومن جانبها أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفل "يونيسف" استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، وأنه ظهر نمط مقلق حيث يتم التعامل مع وفاتهم بجمود من جانب أولئك القادرين على وقف هذا العنف وأن هناك مئات الآلاف من الأطفال الذين أصبحوا بلا مأوى في لبنان.

ولفتت يونيسف إلي أن مليون شخص في حاجة ماسة إلى دعم المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، واستجابة لذلك، ساعدت اليونيسف منذ منتصف سبتمبر في إصلاح مرافق المياه التي وصلت إلى 1.5 مليون شخص.