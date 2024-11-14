شكرا لقرائتكم خبر عن لازاريني: استهداف الاحتلال للأونروا يهدد ملايين اللاجئين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة تمر بوقت حرج يهدد مستقبلها وملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تطبيق التشريع الإسرائيلي الأخير الذي قد يؤدي إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر المقبلة.

وشدد في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، على أهمية استمرار التمويل لضمان قدرة الأونروا على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

استخدام الأدوات القانونية

وأضاف لازاريني في كلمته، أن تغيير ولاية الأونروا هو من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس لدول منفردة، داعيًا الدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.



ووفقًا للقوانين التي اعتمدها برلمان الاحتلال الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يومًا.

وتُعد الأونروا الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، إذ يعتمد تقريبًا جميع السكان البالغ عددهم نحو 3ر2 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مع تفشي الجوع.