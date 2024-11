شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء في القصف الإسرائيلي على خيمة للنازحين جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الليلة، إلى 10 شهداء.

بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح مختلفة، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. 39 شهيدًا وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 10 شهداء من خيمة في خان يونس، تستخدم كمقهى ونقطة للإنترنت، بعد استهدافها بعدة صواريخ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر يوم الاثنين إلى 39 شهيدًا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1856025288422941054?ref_src=twsrc%5Etfw إصابة شاب في الضفة وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.