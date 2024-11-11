شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة عبد الفتاح البرهان أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تضامن حكومة وشعب السودان مع الشعب الفلسطيني، ووجه التحية لصموده ونضاله العادل والمشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال البرهان في كلمته اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، في فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة، إن السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وفقاً لقرارات مجلس الأمن وما نصت عليه مبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002.

وأضاف رئيس المجلس السيادي "نضم صوتنا معكم جميعا بمناشدة المجتمع الدولي للتسريع بتنفيذ حل الدولتين ووقف إطلاق النار والحيلولة دون توسع نطاق الصراع في المنطقة ووقف التهجير القسري لسكان غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين".

وإلى نص كلمـــــــة رئيـــس مجلـــس السيـــادة الانتقالي أمــــــــام القمـــــة العربيــــة و الإسلاميـــــة .

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أرجو أولاً أن أعرب عن عظيم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم المعهود

السيدات والسادة ــ الحضور الكريم

رغم ما تمر به بلادي من ظروف وتحديات حرصت على حضور هذه القمة لحرصنا في السودان وقناعتنا الراسخة بالعمل المشترك والتعاون والتضامن مع جميع الدول والمؤسسات لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام لشعوبنا وبلداننا وأن هذا لن يتحقق إلا بتضافر وتكامل الجهود وصدق النوايا لتسوية النزاعات والأزمات.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

نثمن الدور الرائد والمتعاظم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم ومساندة قضايا الأمة العربية والإسلامية والإنسانية في كل أنحاء العالم بما في ذلك في بلادي.. كما نثمن موقفها القوي والنبيل المؤيد للقضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير والمستمر على قطاع غزة وجنوب لبنان والأراضي السورية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

يجئ مؤتمرنا هذا وما سبقه من استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للاجتماع الأول للتحالف الدولي قبل أيام بمبادرة كريمة منها في وقت مناسب، وفي هذا السياق أود أن أؤكد باسم حكومة وشعب السودان تضماننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ونحيي صموده ونضاله العادل والمشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونؤكد أن السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وفقاً لقرارات مجلس الأمن وما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في عام 2002م، ونضم صوتنا معكم جميعا بمناشدة المجتمع الدولي للتسريع بتنفيذ حل الدولتين ووقف إطلاق النار والحيلولة دون توسع نطاق الصراع في المنطقة ووقف التهجير القسري لسكان غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين.

لا شك أنكم تابعتم ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير الدولة السودانية وتجويع وتشريد شعب السودان في تحديً صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وارتكاب جرائم لا تقل بل أكثر خطورة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان وأؤكد لكم أن شعب السودان العظيم بتاريخه وحضارته وبدعم وعون أشقائه وأصدقائه قادر على الخروج إلى بر الأمان.

في الختام.. أجدد تقديري لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة المتعاظم في خدمة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأؤكد من هذا المنبر الاستعداد للعمل مع أشقائنا في العالمين العربي والإسلامي وجميع الأصدقاء من محبي السلام في المجتمع الدولي للعمل معاً من أجل وضع حد لجميع النزاعات والصراعات في العالم.