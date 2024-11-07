شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول لبناني: ارتفاع عدد النازحين من الجنوب إلى مدينة صيدا إلى 33 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤول لبناني عن ارتفاع عدد النازحين من الجنوب إلى مدينة صيدا جراء "العدوان" الإسرائيلي المتواصل إلى نحو 33 ألفًا.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الخميس عن رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، قوله إن "8000 يقيمون في مراكز إستضافة النازحين في صيدا، و25 ألفا يقيمون في منازل لدى أقربائهم ومعارفهم أو في منازل بالإيجار، أومقدمة من أصحابها دون بدل".

ووفق الوكالة، جاء ذلك خلال تسلم رئيس بلدية صيدا 500 حصة مساعدات (مواد غذائية وتنظيف وصحية)، مقدمة من اللجنة الفنية العسكرية للبنان MTC4L بقيادة دولة إيطاليا ممثلة بالكولونيل أتيليو كورتوني.

وأشار الكولونيل كورتوني إلى أن" اللجنة الفنية العسكرية للبنان MTC4L، هي مبادرة إنسانية وبناء للقدرات بقيادة إيطالية، وهي مؤسسة حديثة على مستوى دولي، ذات هدف مزدوج: أولًا دعم الجيش اللبناني، وثانيًا: دعم السكان اللبنانيين أكثر من أي وقت مضى من خلال الهبات والمساعدات الإنسانية".

