شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. إقرار بند بتطويع 1500 عنصر في الجيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي انعقدت قبل ظهر يوم الأربعاء، البند المتعلق بتطويع 1500 عنصر في جيش البلاد.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر في الجلسة البند المتعلق بتطويع 1500 عنصر من الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن "الاعتمادات موجودة وليس هناك أي إشكال".

وأوضح أن هذا القرار مهم "سياسيًا ودوليًا ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701. 1138 مركز إيواء وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، إنه "في جلسة مجلس الوزراء عُرض الوضع المستجد نتيجة العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح، وحاليًا هناك 44 ألف عائلة موجودة في 1138 مركز إيواء، بالإضافة إلى 147 ألف أسرة في المنازل".

وأعلن أن مجلس الوزراء أقر "إعطاء سلفة لمنشآت النفط بناء على دراسة أجرتها اللجنة بالتعاون مع وزارات الطاقة والشؤون والتربية والمحافظين، لتموين 541 مركز إيواء في مناطق ترتفع أكثر من 300 متر في الجبال والبقاع والداخل، لتأمين المازوت للتدفئة وهذا الأمر ستؤمنه الحكومة".