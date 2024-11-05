الخليج اليوم .. تعاون عسكري سعودي - عراقي

الرياض - كتب موسى القحطاني - الصين تتحضر لإصدار سندات دولارية في السعودية الأسبوع المقبل الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
تعاون عسكري سعودي - عراقي الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
سيئول والدوحة تتفقان على تعزيز التعاون في مجال إمدادات الطاقة والموارد المتجددة الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
قطر.. استفتاء على التعديلات الدستورية (فيديو) الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
مفاجأة.. قرار "الفيفا" الاستثنائي يمنح الهلال فرصة لخطف محمد صلاح قبل مونديال الأندية الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
لماذا باع رونالدو إحدى كراته الذهبية لأغنى رجل في إسرائيل؟ الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
عودة الطيران المصري إلى مطاري معيتيقية وبنينا في ليبيا الشهر المقبل الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
أول قمر صناعي خشبي في العالم ينطلق إلى الفضاء الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
روسيا تطلق صاروخ سويوز محملا بعشرات الأقمار منها اثنان إيرانيان الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
فيديوهات فضحته.. مسؤول إفريقي متهم بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات مشاهير الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
إيران: لا يمكن القضاء على قدراتنا بعدة صواريخ الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤