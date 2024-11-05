اخبار الخليج

الخليج اليوم .. تعاون عسكري سعودي - عراقي

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الرياض - كتب موسى القحطاني - الصين تتحضر لإصدار سندات دولارية في الأسبوع المقبل الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

تعاون عسكري سعودي - عراقي الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

سيئول والدوحة تتفقان على تعزيز التعاون في مجال إمدادات الطاقة والموارد المتجددة الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

قطر.. استفتاء على التعديلات الدستورية (فيديو) الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

مفاجأة.. قرار "الفيفا" الاستثنائي يمنح الهلال فرصة لخطف محمد صلاح قبل مونديال الأندية الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

لماذا باع رونالدو إحدى كراته الذهبية لأغنى رجل في إسرائيل؟ الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

عودة الطيران المصري إلى مطاري معيتيقية وبنينا في ليبيا الشهر المقبل الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

أول قمر صناعي خشبي في العالم ينطلق إلى الفضاء الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

روسيا تطلق صاروخ سويوز محملا بعشرات الأقمار منها اثنان إيرانيان الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

فيديوهات فضحته.. مسؤول إفريقي متهم بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات مشاهير الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

إيران: لا يمكن القضاء على قدراتنا بعدة صواريخ الثلاثاء ، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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