شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السوداني يؤكد التزام الجيش بالقانون الدولى وقواعد الاشتباك والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وزير الدفاع السوداني، التزام القوات المسلحة واحترامها لقواعد الاشتباك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية، رائدة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تراعى شرائح المجتمع المختلفة، قائلا:"ذلك مستمد من التعاليم الدينية وأخلاق السودانيين".

وقال وزير الدفاع خلال ورشة التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني بقاعة مجمع الوزارات ببورتسودان اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة متطورة في مجال حقوق الإنسان ولديها قوانين مفصلة للتعامل مع ملفات حقوق الإنسان في السلم والحرب ورعاية حقوق المدنيين ، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتابع وزير الدفاع :"القانون الدولي محل التزام بالنسبة للقوات المسلحة التي تتميز بالسلوك القويم على عكس مليشيا الدعم السريع التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، مشددا على حرص القوات المسلحة على إنفاذ القانون والعدالة.

