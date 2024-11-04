شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى كثيف وإطلاق نار من آليات الاحتلال على حى تل الهوا جنوب غربى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، وجود قصف مدفعى كثيف وإطلاق نار من آليات الاحتلال على حى تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 43 ألفا و341 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 102 ألف و105 مصابين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 27 مواطنا وإصابة 86 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.