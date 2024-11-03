شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف وإطلاق نار بالضفة الغربية وقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، استشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول قضاء مدينة الخليل، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

