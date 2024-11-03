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استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف وإطلاق نار بالضفة الغربية وقطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، استشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول قضاء مدينة الخليل، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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