شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقي يحدد جلسة غدا لانتخاب رئيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء تحديد يوم غد الخميس، موعد عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس.



وذكرت الدائرة - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد سيتضمن انتخاب رئيس المجلس.



وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق في انتخاب رئيس للمجلس خلال جلسة الـ 18 من شهر مايو الماضي، بعدما قررت المحكمة الاتحادية بالعراق، في نوفمبر 2023، إنهاء عضوية كل من رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في الـ 14 من نوفمبر.



وفي 23 يوليو الماضي، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، برلمان بلاده إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بأسرع وقت ممكن من أجل مواصلة الدور التشريعي والرقابي بما يخدم تطلعات الشعب.