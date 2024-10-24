شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بمجزرة مدرسة النصيرات إلى 17 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بحق النازحين في مدرسة النصيرات وسط قطاع غزة إلى 17 شهيدًا، وعشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بأن معظم شهداء المجزرة المروعة، نساء وأطفال نازحون داخل مدرسة في مخيم النصيرات، وأن العدد قابل للارتفاع، لوجود حالات حرجة بين المصابين.

