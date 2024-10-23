الخليج اليوم .. محمد بن زايد: الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ساهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، أن تدعم دولة الإمارات العمل الدولي المتعدد الذي خدم التنمية والتعاون مراراً وتكراراً ويعزز مجموعة التحديات العالمية المشتركة.

وتسجله سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت اليوم بالمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان روسي. دولة تدعم العمل الدولي متعدد التخصصات الذي خادم التنمية وتقنياً مراراً وتكراراً ويعزز فريق المواجهة للتحديات العالمية المشتركة الإمارات. ومن خلال أعضائها في الإمارات المجموعة تعمل مع بقية الدول الأعضاء على تحقيق هذه القيود للجميع".