شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد طفلين ووالدتهما وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم جباليا المحاصر للأسبوع الثالث على التوالي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف على منازل وأزقة المخيم، بالإضافة إلى حرق عددٍ منها.

وأعلنت مستشفيات شمال قطاع غزة، عن نفاذ كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأكفان، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الشهداء والجرحى، داعية إلى تدخل دولي عاجل لوقف جرائم الإبادة في القطاع.