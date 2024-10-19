شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يطلق سربا من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله" اللبنانى، اليوم الجمعة، إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة.



وقال حزب الله - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إنه "نفذ اليوم عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوى الصاروخى وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة".



وأضاف "ستظل المقاومة حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبى المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه".



كما أعلن حزب الله - فى بيانات أخرى منفصلة - إطلاق دفعة من الصواريخ النوعية التى استهدفت مدينة حيفا، وقصف الكريوت شمال مدينة حيفا بدفعة صاروخية، فضلاً عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى محيط عيتا الشعب بدفعة صاروخية.



من جهة أخرى، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات استهدفت بلدة كفردونين، أطراف بلدة كفرا ومنطقة الزراعة شرق صور بجنوب لبنان.



كما استهدفت غارة عنيفة مجرى نهر الليطانى خراج البويضة - مرجعيون، فيما شن الطيران الحربى الإسرائيلى مساء اليوم، سلسلة غارات جوية مستهدفًا بلدات كفرا، ياطر وحداثا، وصربين فى قضاء بنت جبيل، وتزامن ذلك مع قصف مدفعى معاد طاول بلدة حداثا.



وأغار طيران الاحتلال على بلدة حداثا ومحيط منطقة البص، فيما استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية، وبلدة بيت ليف فى قصاء بنت جبيل، فضلاً عن استهداف أطراف بلدة شيحين فى قضاء بنت جبيل، وبلدة صفد البطيخ وبرعشيت.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عدداً من أهالى رميش بغادرون البلدة بمواكبة من عناصر من الجيش اللبناني.



من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى مقر الرئاسة الثانية فى عين التينة، اليوم، مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ملوني، تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.



ودام اللقاء حوالى ٤٠ دقيقة غادرت بعده ميلونى من دون الإدلاء بتصريح.