شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء جلسة المشاورات الأمنية.. نتنياهو: سنتخذ قراراتنا على أساس مصالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانتهاء جلسة المشاورات الأمنية في تل أبيب بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "نستمع لآراء الإدارة الأمريكية لكن سنتخذ قراراتنا على أساس مصالح إسرائيل".

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الهجوم الإسرائيلي على إيران "سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر".



وأفادت شبكة "إن بي سي"، يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قلصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران هذا الشهر ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

ودأبت إسرائيل على التوعد بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر ردا على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة ولبنان، وكذلك مقتل عدد من زعماء حماس وحزب الله.