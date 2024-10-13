مصر.. وفاة شخصين بحادث قطاري المنيا وإحالة المتسببين في الحادث للنيابة 

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار المنيا مع جرار إلى 21 إصابة ووفاة شخصين، والذي وقعوقالت وزارة النقل المصرية، إن مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه ، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.وأضافت أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.