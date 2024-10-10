شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة انهارت في ظل عمليات القصف الإسرائيلي، مبينة أن الطواقم الطبية لا تستطيع انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية، التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصارها وقصفها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

