شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وسيدة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان،إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وقلقيلية، وجنين، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، طوباس، وبيت لحم.

وأوضحت أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، حيث اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة طفلا وامرأة ، و مواطنا من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة الخليل، و شابا من مدينة نابلس ، 3 شبان من بلدة سيلة الظهر و بلدة جبع جنوب جنين، مضيفين أن حملة الاعتقالات شملت ستة شبان من محافظة قلقيلية،و طفلا وشابا من بيت لحم.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألف و200 مواطن فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء الحرب والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة .

