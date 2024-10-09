شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى يؤكد ضرورة التحرك الدولى لوقف فورى لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأمريكي بدعم من الإتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى التزام بلاده الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع اللبناني، برئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق له، حيث أطلع سليم، بورتولانو على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب اللبناني، الأمر الذي يؤكد على النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم احترام القوانين الدولية والإنسانية.

من جانبه، أكد بورتولانو - حسبما أذاعت الوكالة اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) - استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لاسيما في الظروف التي تمر بها البلاد.

وتم - خلال اللقاء - استعراض التعاون العسكري بين البلدين، وأهمية الدور الذي تقوم به الوحدة الإيطالية في إطار القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وفي السياق، استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.