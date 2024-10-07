شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد استعداده تقديم المساعدات لمواجهة العدوان على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وشدد الصفدي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيروت اليوم الإثنين على دعم الأردن المطلق للبنان وأمنه واستقراره، وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيادته.



وأوضح - وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم - ضرورة تكثيف الجهود الدولية المبذولة لوقف هذا العدوان، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، ودعم جهود إعادة بناء مؤسساته الوطنية اللبنانية.