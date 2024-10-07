شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: أي اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة يجب أن يكون ملزما للطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون ملزما للطرفين.

وأضافت في بيان أن واشنطن سوف تستمر في جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة يعيد الرهائن وينهي معاناة الفلسطينيين.

وعن الأوضاع في لبنان، قالت الخارجية الأمريكية إن ما تسعى إليه هو التطبيق التام لقرار مجلس الأمن 1701 في جنوب لبنان

ويأتي ذلك في الذكرى السنوية الأولى على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبدء الحرب على قطاع غزة.