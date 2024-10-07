شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قلقون إثر أنشطة جيش الاحتلال قرب مواقع اليونيفيل في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن اليونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد مواقعها في لبنان.

وأضاف أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنفذ تفويضا من مجلس الأمن

وكان قد قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في تصريحات سابقة، إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ "اليونيفيل" عن نيته القيام بعمليات توغل برية محدودة في لبنان، كما طلب منا نقل بعض مواقعنا".

وأضاف: "لا يزال حفظة السلام في جميع المواقع، ويظل علم الأمم المتحدة مرفوعاً. نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر. إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونذكّر جميع الأطراف بالتزامها احترام ذلك".