اضطرابات في حركة الطيران.. هل اقترب موعد الهجوم المضاد؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: شهدت شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك طيران الإمارات، والخطوط الجوية القطرية، وفلاي دبي، إلغاءً وتأخيراً في رحلاتها من وإلى دبي، حيث تسببت مخاوف من اندلاع حرب إقليمية في تعطيل الرحلات الجوية. وأعربت طيران الإمارات عن "مراقبتها الحثيثة للوضع" في ظل تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط.

إجلاء الرعايا البريطانيين

مع تزايد المخاوف، باشرت المملكة المتحدة بإجلاء رعاياها من لبنان، وسط تحذير رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من احتمالية اندلاع "حرب إقليمية". جاء هذا التحذير في أعقاب إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو تصعيد يضاف إلى الأزمة المتفاقمة في المنطقة.

إلغاء وتعديل مسارات الرحلات الجوية

أعلنت طيران الإمارات عن إلغاء جميع رحلاتها إلى العراق، إيران، والأردن يومي 4 و5 تشرين الأول (أكتوبر)، ونصحت العملاء المتأثرين بالتواصل مع وكلائهم لإيجاد بدائل. بينما أكدت فلاي دبي على إلغاء رحلاتها بين مطاري دبي وبيروت، مع إشارة إلى إمكانية تعديل جدول رحلاتها وفقاً للأوضاع المتغيرة.

الخطوط الجوية القطرية بدورها علقت رحلاتها من وإلى العراق وإيران ولبنان مؤقتاً، وأوصت العملاء بالتحقق من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.

نصائح وتحذيرات بريطانية للسياح

رغم عدم وجود أي حظر للسفر إلى الإمارات، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرات إلى مواطنيها بضرورة متابعة آخر التطورات، مؤكدة على أهمية التحقق من المستجدات في نصائح السفر والتواصل مع وسائل الإعلام ووزارة الخارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قد تتصاعد الأعمال العدائية الجارية بين إسرائيل ولبنان بسرعة وتشكل مخاطر على المنطقة ككل"، كما جاء في النصيحة الحالية لوزارة الخارجية البريطانية التي دعت مواطنيها الى مراقبة نصائح السفر عبر وسائل الإعلام لأن الوضع يتغير بسرعة!

* أعدت "الخليج 365" التقرير عن "بيرمينغهام لايف".