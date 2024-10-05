الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في لبنان.

وأكّد الوزيران في الاتصال قلق البلدين من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والتضامن الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أكد الجانبان على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق بين المملكة ومصر خلال الفترة المقبلة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.