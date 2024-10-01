شكرا لقرائتكم خبر عن جرفت بعض أراضيها.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام 8 آليات احتلالية ترافقها جرافتين من النوع الثقيل المدينة من محورها الغربي، واتجهت إلى أحيائها وتحديدًا الشرقية منها.

وأضافت أن الجرافات شرعت في تجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وسط سماع أصوات إطلاق أعيرة نارية في المنطقة. استشهاد 13 فلسطينيًا واستشهد 13 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، على منزلين وخيام للنازحين في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة باستشهاد 11 فلسطينيًا من عائلة واحدة، معظمهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، لافتة إلى أن الطواقم الطبية تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنزل المدمر.

كما استشهدت طفلة فلسطينية في قصف استهدف منزلًا آخر في المخيم. قصف خيام النازحين وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة صوفا شمال مدينة رفح.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي، وصول شهيد انتشلته الطواقم الطبية من خيمة للنازحين قصفتها طائرة مسيرة إسرائيلية، تزامن ذلك مع اجتياح دبابات الاحتلال وسط قصف مدفعي وجوي مكثف المنطقة الشرقية من بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس.