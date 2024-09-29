الخليج اليوم .. إسرائيل تهاجم محطة للطاقة وميناء الحديدة رداً على صواريخ الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت مصادر العربية والحدث، اليوم الأحد، بأن إسرائيل هاجمت محطة للطاقة وميناء الحديدة، رداً على صواريخ الحوثيين الأخيرة.

وذكرت مصادر العربية أن إسرائيل تقول إن الهجوم على اليمن رسالة لإيران بأنها قادرة على استهداف عمقها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ ضربات جوية على عدة أهداف للمتمردين الحوثيين في اليمن باستخدام عشرات الطائرات.

وقال المتحدث العسكري ديفيد أبراهام لوكالة فرانس برس "في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن".

وأضاف أن الجيش "استهدف محطات توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لواردات النفط".

والمواقع المستهدفة يستخدمها الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، "لنقل أسلحة إيرانية إلى المنطقة وإمدادات للاحتياجات العسكرية"، بحسب المصدر نفسه.

وتابع المتحدث "تم تنفيذ الضربة ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها نظام الحوثي ضد إسرائيل".

وعلى إثر ذلك قتل أربعة أشخاص وأصيب 33 آخرون، بحسب ما أفادت قناة تابعة للمتمردين الأحد.

وأشارت القناة إلى سقوط "4 قتلى منهم عامل في الميناء و3 مهندسين بكهرباء الحالي، و33 جريحا في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على المحافظة"، لافتة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين.

الجيش الإسرائيلي: يوم الحوثيين أتٍ

وبعدما أكد زعيم جماعة الحوثيين باليمن، السبت، أن دماء الأمين العام لحزب اللبناني، حسن نصرالله، الذي اغتالته إسرائيل بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية "لن تضيع هدرا"، أتى الرد الإسرائيلي.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن يوم الحوثيين أتٍ، في إشارة إلى ما يبدو إلى رد إسرائيلي على الهجمات الحوثية.

ومن دون ذكر مزيد من التفاصيل، قال إن قواته على أتم الاستعداد لكل الاحتمالات مع إيران، مشدداً على أن يوم الحوثي سيأتي، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهئية تصريحات الجيش أوضح فيها أن التركيز الآن على مواصلة الهجوم على ‎حزب الله، ثم سيأتي دور الحوثيين، وفق زعمه.

أتى ذلك بعدما أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة مقتضبة أن "هذه التضحيات الكبيرة لأمين عام حزب الله لن تضيع هدراً"، مؤكداً "العمل والتوجه نحو التصعيد وتطوير الأداء"، وفق كلامه.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأوضح في بيان: "قبل قليل، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن" باتجاه إسرائيل.

ثم أعلن لاحقاً أن الدفاعات الجوية اعترضته، وفق فرانس برس.

كما اعترضت إسرائيل 3 أهداف جوية فوق البحر الأحمر.

يذكر أن الحوثيين شنوا منذ نوفمبر 2023 (أي بعد تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي) نحو 200 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر، معلنين أنها تحمل مساعدات إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية دامية.

في حين نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

كذلك حاول الحوثيون أكثر من مرة إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.