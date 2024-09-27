شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي استهدف شارع الرشيد غرب المدينة.

وأشارت المصادر الطبية إلى استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الدرج قبل عدة أيام. قصف مستشفى شهداء الأقصى استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة للنازحين في محيط المستشفى، أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر، كما أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح في قصف آخر استهدف وسط مدينة دير البلح.