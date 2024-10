شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وفقدان 14 بحافلة ركاب جرفتها الفيضانات في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

18 حالة وفاة و4 مفقودين وخسائر مادية جسيمة.. ارتفاع خسائر الفيضانات والسيول في #المغرب



للتفاصيل | https://t.co/ylzW97Rwox#اليوم pic.twitter.com/iUpneIe2EY — صحيفة اليوم (@alyaum) September 9, 2024

الفيضانات في المغرب

الدمام - شريف احمد - قتل شخصان وفقد 14 شخصا آخرين بعد أن جرفت الفيضانات حافلة ركاب في مدينة طاطا الواقعة في الجنوب الشرقي للمغرب.وذكرت تقارير محلية مغربية بأن سلطات مدينة طاطا أفادت في بيان صدر يوم السبت بأن الأمطار الرعدية تسببت في فيضانات كبيرة، ما أدى إلى انجراف حافلة كانت تحمل ركابا، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإنقاذ 13 آخرين، في حين لايزال 14 شخصا في عداد المفقودين. كما تم الإبلاغ عن اختفاء امرأة في حادث منفصل وسط الفيضانات الشديدة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات المحلية تنسق الجهود لمعالجة الأضرار المحتملة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمتضررين.كما تسببت الفيضانات في أضرار مادية كبيرة، بما في ذلك الانهيار الكامل أو الجزئي لبعض المنازل التي تم إجلاء سكانها مسبقا، بالإضافة إلى تضرر العديد من الطرقات وانقطاع حركة المرور في عدة محاور.وتأتي الحادثة، بعد أسبوعين من إعلان السلطات المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق جنوب شرق البلاد في 8 من الشهر الجاري، والتي أسفرت عن وفاة 18 شخصا، بالإضافة إلى انهيار 56 منزلا.