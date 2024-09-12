شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل إصابة بجدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

جدري القرود

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الدمام - شريف احمد - سجلت المغرب حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود بمدينة مراكش، ويخضع المصاب حاليا للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته.وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم، أنها حصرت لائحة جميع المخالطين للمصاب، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم.