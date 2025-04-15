شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقود الأبحاث التطبيقية مستقبل صناعة الألبان؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة وفاء محمود رئيس بحوث بقسم بحوث الالبان – معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن الأبحاث التطبيقية المبتكرة في مجال الألبان تُعد نموذجًا ناجحًا لتجسيد مفهوم "العلم من أجل التنمية".

ومن خلال المؤتمرات والمعارض مثل مؤتمر " الابتكارات الزراعية وريادة الاعمال من آجل تنمية زراعية مستدامة " الذى سيقام بمركز البحوث الزراعية خلال الشهر الجارى، تتوفر الفرصة لتحويل هذه الأبحاث من أفكار على الورق إلى حلول واقعية، تسهم في النهوض بالصناعة، وتحقيق الاستدامة، وفتح آفاق استثمارية جديدة قائمة على المعرفة.

وتلعب الأبحاث التطبيقية دورًا أساسيًا في تطوير صناعة الألبان من خلال نتعرف عليها فى التقرير التالى:

تحسين جودة المنتجات: عبر تطوير تقنيات تصنيع متقدمة تقلل من الفاقد وتحسن من الصفات الحسية للمنتجات.

زيادة فترة الصلاحية: من خلال استخدام تقنيات الحفظ الحديثة والتعبئة المبتكرة.

تطوير منتجات جديدة: مثل الألبان المدعمة بالبروبيوتيك و مشابهات المنتجات اللبنية والمنتجات الخالية من اللاكتوز والكازين.

تحسين الكفاءة الإنتاجية: عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتصنيع.

الاستدامة البيئية: من خلال تطوير طرق تصنيع صديقة للبيئة وتقليل الهدر في الموارد.

ومن الأمثلة على الأبحاث التطبيقية الناجحة والموجودة فى السوق حاليآ

منتجات ألبان منخفضة الدهن وتتمتع بمذاق جيد للغاية.

إنتاج ألبان وظيفية تحتوي على مكونات صحية إضافية مثل الأوميغا 3, فينامينات ,مضادات للاكسدة منتجات لبنية مدعمة بالبروبيوتيك.

ابتكار تقنيات جديدة لإطالة فترة الصلاحية دون استخدام المواد الحافظة .

انتاج منتجات خالية من اللاكتوز.

