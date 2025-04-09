شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انخفاض الحرارة 10 درجات على الوجه البحرى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن موجات الصيف المبكر تدق الأبواب بقوة فى استعجال غريب من صيف باقى له 75 يومًا على بدايته.

وأضاف فهيم، أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء موجة صيف مبكر شديدة الحرارة تصل الحرارة فيها حول الـ40°م فى معظم المناطق يصاحبها رياح خماسينية ساخنة جدًا "الشرد" المحملة بالرمال والاتربة معلنة عن تبكير للخماسين الساخنة الخطيرة ثم انخفاض كبير اليوم الأربعاء بحوالى 10 درجات على الوجه البحرى وزيادة الحرارة أكثر على الصعيد.

وأوضح فهيم، أنه بداية من الخميس هناك انخفاض كبير آخر على كل الجمهورية وعودة البرودة ليلا، خاصة على الوجه البحرى وهو ما يعنى تسارع كبير وقوى فى التغيرات فى الجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات فى الحرارة وتذبذبات حرارية عالية جدًا مع رياح جنوبية ساخنة ( شرد).

وأشار فهيم إلى أن التذبذبات تتزامن مع مراحل حرجة جدًا لكل اشجار الفاكهة بدون استثناء "استكمال التزهير - التلقيح - الاخصاب - بداية العقد"، خاصة المانجو والزيتون والموالح مشيرًا إلى أن موجات البرودة الماضية تسببت فى تأخير التزهير، حتى محاصيل الحبوب معرضة للخطر "القمح فى الطور اللبنى والعجينى - الحبوب العطرية فى مراحل بداية تكوين الحبوب والمقصود الكمون - الكسبرة - الكراوية - الشمر - اليانسون ".

وأكد أن المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة وهو ما يعنى أن " الفاصوليا - الذرة - اللب - البطاطا - القطن - القطن - وكمان والخضر والفاكهة حديثة الشتل " سوف تعانى من شرد الأيام الحارة.