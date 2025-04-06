شكرا لقرائتكم خبر عن 9 زيادات فى الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين خلال 10 سنوات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهد صندوق زمالة المعلمين تسع زيادات في الميزة التأمينية بين عامي 2014 و2025، والتي كان آخرها رفع الميزة لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقى للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025.

أما عن تفاصيل الزيادات، فهى على النحور التالى:1- 2014-2016 قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه.2- 2017 قيمة الميزة التأمينية 17 ألف جنيه.3- 2018 قيمة الميزة التأمينية 20 ألف جنيه.4- 2019 قيمة الميزة التأمينية 22 ألفا و770 جنيها.5- 2020 قيمة الميزة التأمينية 25 ألف جنيه.6- 2021 قيمة الميزة التأمينية 27 ألفا و500 جنيه.7- 2022 قيمة الميزة التأمينية 30 ألف جنيه.8- 2023 قيمة الميزة التأمينية 37 ألف جنيه.9- 2024 قيمة الميزة التأمينية 42 ألف جنيه.10- 2025 قيمة الميزة التأمينية 50 ألف جنيه.



وكانت قد اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل الى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقين للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025 ، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن ، والعمرة ، والإعانات الصحية ، وإعانة الوفاة بحادث.

يذكرأن نقابة المهن التعليمية قد أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024.