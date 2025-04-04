شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. وزارة التعليم: الأسئلة من المنهج وتخاطب نواتج التعلم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، ستكون من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوي العام، وتخاطب الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، وأيضا نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية، مضيفة أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن ستكون تطبيقه على الموضوعات الدراسية، كما ستراعى الفروق الفردية بين الطلاب بحيث يتم تخصيص 30% من الأسئلة للمستويات المعرفية العليا و70% البسيطة والمتوسطة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

ويبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية، ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا، ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem يوم الأحد 15 يونيو المقبل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد لقبول الجامعات (اللغة العربية)، ومادة مقاييس المفاهيم اللغة العربية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والثلاثاء 24 يونيو 2025 مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، والخميس 26 يونيو2025 مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

كما يؤدي الطلاب يوم الأحد 29 يونيو، مادة استعداد القبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات (الكيمياء والفيزياء)، والأحد 6 يوليو 2025 مادتي مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية، والثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتي استعداد القبول بالجامعات ( الأحياء - الجيولوجيا)، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات (الرياضيات)، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان مادتي مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).