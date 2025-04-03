شكرا لقرائتكم خبر عن مع تطور سعر الذهب اليوم.. خطوات بسيطة ومرنة لدخول صناديق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن ارتفاع ملحوظ في إقبال المصريين على الاستثمار في صناديق الذهب، حيث بلغ عدد المستثمرين نحو 166 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2024، بإجمالي استثمارات قُدرت بـ 1.3 مليار جنيه خلال العام نفسه. فما هي هذه الصناديق؟ وكيف يمكن للمواطنين الانضمام إلى هذه السوق الواعدة؟

نجحت الحكومة فى تنشيط الاستثمار في صناديق الذهب بمصر خلال الفترة الأخيرة، بهدف وقف تذبذب الأسعار في سوق المعدن الأصفر، وتوفير آلية للمواطنين لتحقيق عائد مرتفع من خلال الصناديق دون المضاربة بشكل مبالغ في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها.

- الجنيه الذهب 35400 جنيه.

صناديق الذهب هي أدوات استثمارية مُراقَبة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، تتيح للأفراد الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا. يتم ذلك عبر شراء "وحدات استثمارية" تُدار من خلال 10 شركات متخصصة مرخصة في تداول الأوراق المالية وإدارة الصناديق. وتتميز هذه الصناديق بكونها مُرتبطة بسعر الذهب عالميًا، مع ضمان سيولة عالية للمستثمرين.

وفقًا للتقرير، يمكن لأي مواطن بدء الاستثمار في صناديق الذهب عبر اتباع الخطوات التالية:

1. فتح حساب لدى إحدى الشركات العشرة المُصرح لها بإدارة الصناديق (مثل "اكتفندركس" و"أهلي كابيتال").

2. تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، مع العلم أن الحد الأدنى للشراء في الاكتتاب الأولي يبلغ 100 وحدة بقيمة 100 جنيه للوحدة.

3. توقيع استمارة الاستثمار وإتمام الإجراءات القانونية مع الشركة.

4. تحويل المبلغ إلى وحدات استثمارية تُعادل قيمتها سعر الذهب بالسوق العالمي.

ويُمكن للمستثمر استرداد أمواله نقدًا أو تحويلها إلى ذهب فعلي وفقًا لقيمة الوحدات المُسجلة لحسابه، وذلك في أي وقت دون قيود، بحسب نشرة الطرح الخاصة بكل صندوق.

من جهتها، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الصناديق خضعت لضوابط صارمة لضمان حماية المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة الإقبال تعكس ثقة المواطنين في أدوات الاستثمار البديلة.

نصيحة للمستثمرين الجدد:

ينصح خبراء ماليون الراغبين في الدخول إلى هذا السوق بدراسة نشرة طرح الصندوق بعناية، ومقارنة العوائد والرسوم بين الشركات المختلفة، مع التنويع بين أدوات الاستثمار لتجنب المخاطر.

يُذكر أن صناديق الذهب دخلت السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة كجزء من استراتيجية الدولة لتنويع أدوات الاستثمار، وتوجيه المدخرات إلى قنوات مُنتجة.

مشتريات المصريين من الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2024 بأكمله سجلت 26.1 طن من الذهب بانخفاض بنسبة 2% عن مشتريات عام 2023 التي كانت 26.7 طن ذهب.

وبلغت المشتريات من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2024 سجلت 24 طن ذهب بنسبة انخفاض -21% عن مشتريات عام 2023 عند 30.3 طن ذهب.

بالنسبة للربع الرابع من عام 2024 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.1 طن من الذهب، مرتفعا بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.3% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 10.4 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع من عام 2024 سجلت 6.3 طن لترتفع بنسبة 5% عن مشتريات الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل 6 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثالث من 2024 التي كانت عند 5.1 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع 2024 فقد سجلت 5.9 طن مرتفعة بنسبة 7% بالمقارنة مع مشتريات الربع الرابع 2023 التي كانت عند 5.5 طن، وأعلى أيضاً من مشتريات الربع الثالث من 2024 من السبائك والعملات الذهبية عند 5.3 طن.

وأشار مجلس الذهب العالمي أن نمو الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024 يرجع إلى انخفاض معدل التضخم وانخفاض أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي الأمر الذي عزز ثقة المستهلك ودفعه إلى زيادة المشتريات من الذهب.