شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الأنبا باخوميوس حافظ على سلام الكنيسة والوطن فى أزمات كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأنبا باخوميوس كان شخصية كنسية مؤثرة، حافظ على سلام الكنيسة والوطن في أزمات كثيرة، حيث قاد الخدمة في ظروف صعبة، مضيفًا أنه حمل رسالة المحبة والخدمة لأجيال متعددة.

وأكد قداسة البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، أنه رحل عن عالمنا الأنبا باخوميوس بعد أن أتم رسالته بكل أمانة، وترك لنا إرثًا روحيًا عظيمًا، لقد خدم الكنيسة بكل طاقته، وكان مثالًا لمن يخدم بالروح والحق، مشيرًا إلى أنه كما أن الكنيسة تؤمن بأن خدام الله الأمناء يواصلون الصلاة من أجل الكنيسة حتى بعد رحيلهم، فهم جزء من "سحابة الشهود".

وأوضح البابا تواضروس، أن الأنبا باخوميوس كان مثالًا للحكمة، وصوتًا حكيمًا داخل المجمع المقدس، كانت خدمته علامة بارزة في تاريخ الكنيسة المعاصر، وكان شاهدًا على العديد من الأحداث الكنسية المهمة، فكان له دور وبصمة واضحة في التاريخ الكنسي الحديث والمعاصر.

جدير بالذكر أن العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني تُذاع من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبى.



