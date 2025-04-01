شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الموعد المناسب لزراعة مشتل الأرز فى النصف الأول من مايو والان مع تفاصيل الخبر

‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح، إن الموعد المناسب لزراعة مشتل الأرز هو النصف الأول من شهر مايو، والمساحة المطلوبة لكل فدان من 1.5 – 2 قيراط مشتل / فدان، وكمية التقاوى 50- 60 كيلو / فدان تكفى لزراعة 2 قيراط مشتل.‬

وأضاف فهيم أنه يتم نقع التقاوي يكون من يوم الى يومين ثم يتم كمرها يوم او اتنين، ثم تنثر التقاوى في المشتل مع الحفاظ على منسوب المياه فى أرض المشتل وتستمر لمدة 5 أيام ثم تصرف ليلًا والرى بعد يومين مع صرف المياه مره أخرى بعد 4 – 5 أيام وتترك بدون رى من حوالى يومين ثم يكرر رى المشتل كل 4 – 6 يوم.

وأكد أنه أهم العوامل التي تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز هى الزراعة فى الموعد المناسب خلال شهر مايو لمعظم الأصناف واول يونيو لأصناف السوبر واختيار الصنف الجيد وفير المحصول.

وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توسعت في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية "القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي" وإعداد ونشر الأصناف التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

