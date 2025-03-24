شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار وزارة الداخلية بمنح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة لمصنع شركة كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة، والمقام داخل ورش كوم أبو راضى ببني سويف، والذي تم إنشاؤه بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة قطاعات وزارة النقل وقطاعات الدولة المصرية الأخرى من هذه المنتجات بنسبة 70% بالعملة المحلية ثم التصدير للخارج وحيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.

بمناسبة الإحتفال بـ "عيد الفطر المبارك" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، قررت الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من وقفة العيد وحتى يوم الخميس الموافق 24/4/2025. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يشهد اليوم بداية ارتفاع تدريجى للحرارة مع موجة صيف مبكر جديدة تكون ذروتها الخميس 36 - 39 درجة مئوية. أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد. غدًا.. بدء صرف معاشات إبريل فى وقت مبكر بمناسبة عيد الفطر يبحث المواطنون عن موعد صرف معاشات إبريل خاصة بعد تبكير موعد الصرف، إذ تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك. غدًا.. بدء صرف معاشات إبريل فى وقت مبكر بمناسبة عيد الفطر أشاد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، بالدور المحورى لمصر فى المنطقة، وخاصة فى التصدى لجميع المؤامرات والمخططات التى يحاول الاحتلال تنفيذها لتهجير أبناء الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته. قال جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب ستتوقف غدا لو تخلت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن المحتجزين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تبدأ فى الارتفاع بداية من اليوم لتتجاوز الـ30 درجة مع نهايات الأسبوع الجارى. تطورات محدودة شهدها سعر الذهب العالمي للتذبذب حول مستويات 3025 دولار بارتفاع تقريبا 4 دولارات فقط في حين تحرك سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري.أسعار الذهب في مصر اليوم: - عيار 24: 4903 جنيهات. - عيار 21: 4290 جنيهًا. - عيار 18: 3677 جنيهًا. - عيار 14: 2860 جنيهًا. - الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا يستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وأعلن النادي الأهلي، عبر قناته الرسمية، خوض فريق شباب الأهلي 2005 بجهازه الفني بالكامل مباراة طلائع الجيش، واللاعب الوحيد الذي انضم من الفريق الأول لتدريب الشباب هو حارس المرمى مصطفى مخلوف. ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكوناً من: حراسة المرمى: مصطفى مخلوف. خط الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد وطارق فوزي، فارس الشافعي. خط الوسط: هشام مصطفى، محمد احمد شيبا، فارس خالد. خط الهجوم: حسام عادل ومحمد رأفت وسمير محمد.

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نائب رئيس الوزراء يعلن الإنتهاء من تطوير 12 قطارا إسبانيازيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر المبارك