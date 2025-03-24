شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان ينظمان "دوري الجامعات الرياضي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعهد إعداد القادة بحلوان دوري كرة القدم تحت شعار " قوتنا في شبابنا".

وشهد ختام فعاليات البطولة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، و كريم همام مدير مركز اعداد القادة بجامعة حلوان.

وتنافس في الأدوار النهائية 8 جامعات وهي "الفيوم، والقاهرة، والأزهر فرع القاهرة، وبني سويف، وبنها، والسادات، وحلوان، وعين شمس".

وفاز بالمركز الأول جامعة بني سويف وحلت جامعة حلوان بالمركز الثاني ، أما المركز الثالث حققته جامعة القاهرة.

وقام مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم لاعبي المراكز الثلاثة الأولي جوائز البطولة في سهرة رمضانية على ملاعب جامعة حلوان.

وأكد الدكتور محمد العقبي أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية والخاصة تنفذ العديد من الأنشطة ومن بينها النشاط الرياضي بهدف استغلال طاقات الشباب والطلاب، مشيرا إلى أن دوري كرة القدم شهد أجواء تنافسية بين الطلاب، مقدما التهنئة للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولي، ومتمنيا التوفيق لبقية الفرق في المنافسات القادمة.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها 31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.