شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مطبخ المصرية بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مبادرة "مطبخ المصرية بايدى بناتها" خلال شهر رمضان بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالأسمرات، والتى تتم للعام الثالث بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الأوقاف.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ونسرين بغدادى نائب رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء مهندس عبدالحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القوميه لتنمية الاسرة والمجتمع، ومها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة وعدد من قيادات المحافظة والمجلس القومى للمرأة.



وثمن محافظ القاهرة جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة المشاركين فى المبادرة، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وتوفير فرص عمل لهم كبداية ونواة لمشروعاتهم الخاصة لإنتاج وبيع الوجبات بعد تدريبهم على يد أمهر الطهاة على الإدارة الاحترافية للمطابخ الكبرى وكيفية إعداد المناسبات والاحتفاليات، مشيرًا إلى وجود 5 مطابخ للمصرية فى القاهرة فى دار السلام، وعين شمس والوايلى ، والاسمرات، والهيئة القبطية الانجيلية.



و"مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام للأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب، كذلك تدريب السيدات على إدارة المشروعات الصغيرة في مجال الطهي، مما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في المجتمع. كما توفر المبادرة وجبات إفطار يومية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، مما يعكس روح التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم.



ويتم تشغيل المطابخ المخصصة للمبادرة وفق أعلى المعايير الصحية، حيث يعمل كل مطبخ تحت إشراف شيف متخصص بمساعدة فريق من الطهاة والمتطوعين، إلى جانب المشاركة الفعالة من عضوات المجلس القومي للمرأة والرائدات المجتمعيات على مستوى جميع المحافظات المصرية.