شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان مادة العلوم للمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأحد، 23 مارس 2025 12:22 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أن الامتحان يتكون من 4 أسئلة بـ 8 جزئيات لكل سؤال 5 درجات ليكون إجمالي الامتحان 20 درجة ثم يتم ضربها في 3 لتكون 60 درجة.
وحددت وزارة التعليم، درجات امتحان العلوم لـ المرحلة الإبتدائية الترم الثاني وهي 60 درجة امتحان تحريري، و 10 درجات المهام الأدائية، والتقييم الشهري 10 درجات درجات المواظبة و السلوك، و5 درجات كراسة الواجب، و5 درجات كراسة النشاط، و5 درجات التقييم الأسبوعي.
- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للتلاميذ .
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية .
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها حجم الخط، نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش العناوين، تعليمات الأسئلة ، جودة الطباعة ، الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث .
- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث.
- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.
- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.
- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة مع البعد عن الاحتمالات ..
- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية: الأسئلة الموضوعية بنسبة 30% وتشمل ( الاختيار من متعدد ، الإكمال المقيد ، المزاوجة، صح وخطا ، إعادة الترتيب ) .
- الأسئلة المقالية بنسبة 70%: وتشمل ( الشرح ، الوصف، التفسير ، اذكر السبب ، ماذا يحدث لو، التوضيح ، ، المقارنة ، التصنيف ، ما النتائج المترتبة ، التعليل.
- بالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب وألا تتم ترجمة الاختبار ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.
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