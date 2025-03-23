شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان مادة العلوم للمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أن الامتحان يتكون من 4 أسئلة بـ 8 جزئيات لكل سؤال 5 درجات ليكون إجمالي الامتحان 20 درجة ثم يتم ضربها في 3 لتكون 60 درجة.

وحددت وزارة التعليم، درجات امتحان العلوم لـ المرحلة الإبتدائية الترم الثاني وهي 60 درجة امتحان تحريري، و 10 درجات المهام الأدائية، والتقييم الشهري 10 درجات درجات المواظبة و السلوك، و5 درجات كراسة الواجب، و5 درجات كراسة النشاط، و5 درجات التقييم الأسبوعي.

- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للتلاميذ .

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية .

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها حجم الخط، نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش العناوين، تعليمات الأسئلة ، جودة الطباعة ، الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث .

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة مع البعد عن الاحتمالات ..

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية: الأسئلة الموضوعية بنسبة 30% وتشمل ( الاختيار من متعدد ، الإكمال المقيد ، المزاوجة، صح وخطا ، إعادة الترتيب ) .

- الأسئلة المقالية بنسبة 70%: وتشمل ( الشرح ، الوصف، التفسير ، اذكر السبب ، ماذا يحدث لو، التوضيح ، ، المقارنة ، التصنيف ، ما النتائج المترتبة ، التعليل.

- بالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب وألا تتم ترجمة الاختبار ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.