شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن انضمام أولى مقاتلات الجيل السادس "إف - 47" إلى الجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس للجيش الأمريكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
أكد ترامب أن مقاتلات الجيل السادس تم تجربتها سرا لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن مقاتلات الجيل السادس ستكون الأكثر فتكا.
أضاف "مقاتلات الجيل السادس لديها قدرة كبيرة على المناورة، مشيرا " القوة الجوية ستمضي قدما مع تزويدها بأول مقاتلات من الجيل السادس".
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