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ترامب يعلن انضمام أولى مقاتلات الجيل السادس "إف - 47" إلى الجيش الأمريكى

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ترامب يعلن انضمام أولى مقاتلات الجيل السادس "إف - 47" إلى الجيش الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس للجيش الأمريكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

 

أكد ترامب أن مقاتلات الجيل السادس تم تجربتها سرا لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن مقاتلات الجيل السادس ستكون الأكثر فتكا.

 

أضاف "مقاتلات الجيل السادس لديها قدرة كبيرة على المناورة، مشيرا " القوة الجوية ستمضي قدما مع تزويدها بأول مقاتلات من الجيل السادس".

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