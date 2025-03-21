شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن انضمام أولى مقاتلات الجيل السادس "إف - 47" إلى الجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس للجيش الأمريكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب أن مقاتلات الجيل السادس تم تجربتها سرا لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن مقاتلات الجيل السادس ستكون الأكثر فتكا.

أضاف "مقاتلات الجيل السادس لديها قدرة كبيرة على المناورة، مشيرا " القوة الجوية ستمضي قدما مع تزويدها بأول مقاتلات من الجيل السادس".