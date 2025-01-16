شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بشبورة على الطرق كثيفة وتصل إلى حد الضباب .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع غدا الجمعة ، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

ويسود اليوم الخميس 16 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.