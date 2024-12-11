شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبحث شكاوى عدد من المواطنين.. أبرزها مخالفات ورشة رخام والان مع تفاصيل الخبر

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطه الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى منها تضرر مواطنه مقيمة بشارع سيد صالح متفرع من الشهيد أحمد حمدي - مدكور ـ فيصل من سقوط الطبقة الخرسانية بسقف الشقة وظهور حديد التسليح ووجود تصدعات بالحوائط نتيجة لتسريب المياه من الشقة الكائنة أعلاها.

وأعد حى بولاق الدكرور بعد المعاينة على الطبيعة تقرير تم رفعه للنيابة العامة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب.

ووجه المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بإلزام المتسبب بتكاليف ترميم وإصلاح التصدعات المتواجدة بالشقة مع إجراء الحجز الإداري علي الوحدة السكنية الخاصة بالمخالف في حال عدم الالتزام بالدفع.

وبحث محافظ الجيزة، شكوى مواطنة مقيمه بـ2 ش عبد العظيم راشد بـ حي العجوزة تتضرر من وجود عدة مخالفات بالعقار، منها إنشاء عدد من خزانات المياه أعلى غرفة المصعد بالسطح وبناء غرفة بالدور الأرضي دون ترخيص ووجود غرفه كهرباء مخالفة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بإزالة الأبواب الحديدية وإلزام الملاك بتغيير موقع الخزانات على أن تكون بعيدة عن غرفة المصعد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

وبحث المحافظ، شكوى مقدمة من مواطنة مقيمة خلف إدارة الكهرباء بجوار التأمين الصحي بأوسيم تتضرر من وجود ورشة رخام مخالفة وسط كتلة سكنية تتسبب في إزعاج المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينه أوسيم بقطع المرافق عن الورشة وتحرير محضر بيئة وقيام شرطة المرافق باتخاذ الاجراءات القانونية مع سحب جميع المعدات من الورشة.

وبحث المحافظ، شكوى سكان مساكن الرماية بحي الهرم من وجود عمارتين لم يتم تسليمهم حتى الآن للملاك والتضرر من عدم وجود إنارة كافية عند مدخل المدينة وشكوى من عدم تنظيم الباعة في السوق، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

ووجه الشركة المسئولة بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم الوحدات السكنية المتبقية للملاك، موجهًا رئيس حي الهرم بإجراء صيانات لأعمدة الإنارة وتنظيم مواقع تواجد الباعة داخل السوق وعدم تأثيرها على حركة سير المواطنين والمركبات.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي رئيس مدينه الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وسهير عويس مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.