شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهوداً مكثفة لاستكمال حملات تحصين الماشية في كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز مناعتها ضد الأمراض الوبائية، بما يضمن حماية صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها، وكذلك تكثيف الجهود التوعوية للمربين حول ضرورة التحصين الدورى للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومى.

أوضح الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن الحملة التى انطلقت منتصف نوفمبر 2024 في جميع محافظات الجمهورية نجحت فى تحصين مليون و343 ألفا و235 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى تحصين مليون و229 ألف و235 رأس من الحيوانات ضد مرض حمى الوادى المتصدع.

وأضاف: مستمرون فى الحملة حتى الانتهاء من تحقيق الأهداف المنوط بها الحملة ومتابعة حثيثة للحالة الصحية للحيوانات وزيادة الوعى الصحى والتثقيفى للأخوة المربين عن مخاطر مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وطريقة التحكم والسيطرة عليه.