شكرا لقرائتكم خبر عن دخلنا مغسلة المونوريل.. شوف طريقة تنظيفه بآلة تدخل مصر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر من داخل مغسلة المونوريل بخط العاصمة الإدارية، لأول مرة، حيث تعد المغسلة جزء اساسى من ورشة المونوريل بمركز التحكم والسيطرة بالعاصمة الإدارية.

ويتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الآمن والسريع والغير ملوث للبيئة، يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة .

ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بـ الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة .



ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.