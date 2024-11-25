شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، فى أعمال الدورة غير العادية الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى المنعقدة افتراضياً اليوم الإثنين، وتناول الاجتماع الوزارى عدد من التقارير الخاصة بعمل الاتحاد الافريقى ومشاركة الاتحاد الافريقى فى مجموعة العشرين.

وأشار الوزير عبد العاطى إلى أن عضوية الاتحاد الأفريقى فى مجموعة العشرين تمثل مكسباً هاماً للقارة الأفريقية، وذلك بما تتيحه من فرصة لوضع الأولويات الأفريقية على الأجندة الدولية سواء اتصالاً بتمويل التنمية أو إصلاح سياسات البنوك متعددة الأطراف أو معالجة إشكالية الديون السيادية، فى وقت تتزايد فيه التحديات المالية والاقتصادية على الدول الافريقية. وأكد على استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الرئاسة الجنوب الأفريقية لمجموعة العشرين، منوهاً إلى أهمية تعزيز انخراط الدول الأعضاء فى صياغة وتحديث أولويات الاتحاد الأفريقى وتقييم مشاركة الاتحاد الدورية فى اجتماعات مجموعة العشرين.

كما ثمن وزير الخارجية التقرير الذى أعدته مفوضية الاتحاد الأفريقى اتصالاً بالتقدم المحرز فى مراجعة المسائل المالية والإدارية بالاتحاد الأفريقي، والذى يعكس التزام المفوضية بالارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية فى إدارتها، مؤكداً على أهمية البناء على ما تحقق من تطورات إيجابية، ومعالجة أى تحديات قائمة خاصة بأطر الحوكمة والرقابة لتعزيز معيار الشفافية والمتابعة من الدول الأعضاء لتحسين الأداء المؤسسي.