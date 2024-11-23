شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 120 شهيدا فى 7 مجازر بغزة.. و74 شهيدا ومصابا فى وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 120 شهيدا فى 7 مجازر بغزة.. و74 شهيدا ومصابا فى وسط بيروت

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

120 شهيدا فى 7 مجازر بغزة.. و74 شهيدا ومصابا فى وسط بيروت

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان ويحذر من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى.. . ويوجه بمواصلة تحسين الاستثمار والحد من الأعباء الإجرائية والمالية

الرئيس يؤكد على ضرورة تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات الأجنبية

رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى يشيد بخطوات مصر فى الإصلاح الاقتصادى والاستثمار

مصر ضمن 5 أفضل وجهات استثمارية فى القارة السمراء

اليوم.. الذكرى السابعة لاستشهاد المصلين بمسجد الروضة.. تخليد البطولات على رمال سيناء

كشف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بسوهاج.. الواجهة يصل اتساعها إلى 51 مترا.. واستمرار أعمال البعثة للكشف عن بقية عناصر المعبد

وزير الثقافة يسدل الستار على الدورة الـ45.. فلسطين حاضرة من الافتتاح إلى الختام فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

«المشاط»: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادى العالمى تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو.. جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وتعزيز العمل المناخى أولويات رئيسية فى شراكاتنا المستقبلية مع المنتدى.. والدولة اتخذت خطوات بناءة فى مجال الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار

«التعليم» تعلن شروط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة قريبا.. عقد مقابلات لاختيار رؤساء لجان السير والمراقبين.. وتقليل عدد المدارس المستخدمة كمقار لعقد الاختبارات

انطلاق المعرض السنوى الثالث للصناعة بمشاركة دولية واسعة و18 قطاعا إنتاجيا.. إقامة معرض لوزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلى

27008 طالب وطالبات فى القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات.. انطلاق انتخابات الجولة الأولى والفرز.. و«أيمن عاشور»: الانتخابات الطلابية تجربة مهمة لتعزيز القيم الديمقراطية بالمجتمع الجامعى



