شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تحتفل بعيد الطفولة فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت مؤسسة حياة كريمة بـ "عيد الطفولة" فى محافظات مصر، من القاهرة والجيزة لمدن الدلتا مثل الغربية، وكفر الشيخ والشرقية ومدن القناة مثل السويس، ووجه بحرى مثل الإسكندرية، حتى الصعيد فى بني سويف وسوهاج.



وبدأت الاحتفالات فى المدارس بمعلومات ورسائل ملهمة عن حياة كريمة حتى يتم تعريف الأطفال بأهمية العمل المجتمعى.



واستكمل اليوم مع عدد من ورش التوعية عن حقوق الطفل، وورش أخرى من أهمها: مخاطر التدخين والإدمان ومساهمة مؤسسة حياة كريمة في بناء الإنسان.

وضم برنامج الحفل ورش "حكي" التى أسعدتهم جدا، وخصوصا قصة "حلم فارس" اللى تألقت وأبدعت بحكيها دكتورة سماح أبو بكر عزت، غير باقى ورش الرسم والأنشطة الرياضية المختلفة.



واختتم اليوم بفقرات فنية ومسرح العرائس، وتفاعل كل الأطفال معها ومع حكاياته عن تاريخ ورموز مصر.



احتفال حياة كريمة



احتفالات الأطفال مع المؤسسة



احتفالات الأطفال



احتفالات حياة كريمة فى السويس



احتفالات حياة كريمة



احتفالات مؤسسة حياة كريمة



أعضاء مؤسسة حياة كريمة



جانب من احتفال حياة كريمة



رسم شعار حياة كريمة على وجوه الأطفال



رسومات حياة كريمة



فرحة الأطفال